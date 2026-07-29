В Смоленске иностранные студенты прошли научно-методическую школу филологов

Программа была направлена на совершенствование профессиональных компетенций будущих преподавателей русского языка и их знакомство с современными образовательными методиками. Всего обучение прошли 20 молодых людей, планирующих связать свою профессиональную жизнь с преподаванием русского языка в своих родных странах. Первые дни были посвящены знакомству с университетом и городом. Студенты посетили музей истории СмолГУ, литературный музей и совершили пешеходные экскурсии по центру Смоленска и Смоленской крепостной стене.