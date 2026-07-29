В Смоленске иностранные студенты прошли научно-методическую школу филологов

Летняя языковая научно-методическая школа для студентов-филологов из Киргизии и Узбекистана проходила в Смоленском государственном университете (СмолГУ). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Программа была направлена на совершенствование профессиональных компетенций будущих преподавателей русского языка и их знакомство с современными образовательными методиками. Всего обучение прошли 20 молодых людей, планирующих связать свою профессиональную жизнь с преподаванием русского языка в своих родных странах. Первые дни были посвящены знакомству с университетом и городом. Студенты посетили музей истории СмолГУ, литературный музей и совершили пешеходные экскурсии по центру Смоленска и Смоленской крепостной стене.
Также состоялась интерактивная программа «Смоленские вечерки», где гости смогли познакомиться с народными традициями. Кроме того, преподаватели кафедры русского языка и литературы СмолГУ провели для гостей цикл занятий по самым актуальным направлениям филологической науки. Студенты познакомились с основами работы с Национальным корпусом русского языка, учились мастерству выразительной речи и сторителлингу и погрузились в проектную деятельность под руководством доцентов и профессоров профильных кафедр.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.