В Тугулымском округе Свердловской области прошел слет казачьей славы

Шестой межрегиональный слет казачьей славы «Тугулымская братина — 2026» проходил 18−19 июля в Тугулымском округе Свердловской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в централизованной системе Домов культуры округа.
В мероприятии приняли участие казаки из всех округов, а также жители и экскурсанты разного возраста. Программа слета включала познавательные, гастрономические и этнографические блоки по ремесленному, вокальному и спортивному направлениям, полностью состоящие из уникальных туристических активностей. Участники изучали культурное наследие страны на мастер-классах по знаменитой кармакской росписи, а также посетили казачьи состязания, интерактивные аттракционы и ярмарочные ряды.
Кроме того, там проходили конкурс «Сбитень» и фестиваль традиционной выпечки «Казачья стряпня». На главной сцене состоялись торжественное открытие, митинг и фестиваль казачьей песни, а завершился день традиционной казачьей вечеркой с хороводами.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.