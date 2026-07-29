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Омичи скупили тысячи путевок во Вьетнам

Среди жителей Омской области резко выросла популярность туров во Вьетнам. Как обратил внимание «СуперОмск», судя по данным Омскстата, в 2025 году жители Омска ездили во Вьетнам примерно в 3,5 раза чаще, чем в 2024-м. За год омские турфирмы отправили в эту страну 10 787 туристов, тогда как годом ранее их было только 3 052.

Среди других стран зафиксирован рост числа туристов, отправившихся в Китай — 3 444 (1 255 годом ранее); Абхазию — 4 236 (2 966); Египет — 9 191 (6 421); Турцию — 23 124 (21 391); Объединенные Арабские Эмираты — 3 906 (3 226); на Мальдивы — 598 (474) и в некоторые другие страны.

В странах Африки отдохнули 9 285 омичей; Европы — 258; Азии — 56 566 (+15 тысяч человек к прошлому году); Америки — 372 туриста.

В прошлом году омичи в целом ездили в другие страны чаще, чем когда-либо — омские турфирмы, по данным Омскстата, отправили в другие страны рекордные 202 206 жителей (178 534). Из них 132 326 человек предпочли отдых в России. Н? а отдых за границей отправились 69 880 туристов, и именно этот показатель оказался рекордным.

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