На базе лицея № 41 в Костроме откроют спортивную площадку для сдачи ГТО

На площадке установят стационарные разноуровневые турники, позволяющие выполнять упражнения на перекладине разной высоты, гимнастические скамьи для развития силы и гибкости. Также будут размещены специализированные тренажерные комплексы для испытаний на меткость, выносливость и координацию. Все снаряды смонтируют с учетом современных стандартов безопасности и антивандальной защиты. Сдать объект в эксплуатацию планируют до середины сентября.