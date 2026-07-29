На базе лицея № 41 в Костроме откроют спортивную площадку для сдачи ГТО

Спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО появится на базе лицея № 41 в Костроме в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
На площадке установят стационарные разноуровневые турники, позволяющие выполнять упражнения на перекладине разной высоты, гимнастические скамьи для развития силы и гибкости. Также будут размещены специализированные тренажерные комплексы для испытаний на меткость, выносливость и координацию. Все снаряды смонтируют с учетом современных стандартов безопасности и антивандальной защиты. Сдать объект в эксплуатацию планируют до середины сентября.
Новая спортивная инфраструктура будет использоваться для проведения уроков физкультуры, спортивных секций и тренировок школьных команд. Объект также будет открыт для свободного посещения. Жители близлежащих микрорайонов смогут готовиться на площадке к сдаче нормативов ГТО, проводить уличные тренировки, поддерживать физическую форму и прививать интерес к спорту подрастающему поколению.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.