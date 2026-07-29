Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию после атаки в Таганроге

Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для людей, пострадавших в ходе воздушной атаки в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Обращения принимают по телефону 8−863−210−55−99.
— Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей Таганрога, пострадавших в связи с воздушной атакой, в том числе находящихся в пункте временного размещения. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи, — говорится в сообщении ведомства.
Ситуацию контролирует прокурор Таганрога Роман Коломойцев.
Напомним, после падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, также пострадал мужчина. Позже стало известно еще об одном пострадавшем.
Жильцов поврежденного дома эвакуировали, был развернут пункт временного размещения.
Также во время воздушной атаки пострадали частные дома в другом районе города. Обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Задействовали саперов.
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