Чиновники Уфимского района объяснили причину фекальной катастрофы

Согласно ответу чиновников, собственником централизованной системы водоотведения Новобулгаково является АО «Республиканская коммунальная компания». ООО ЖКХ «Шемяк» по договору эксплуатирует насосные станции и канализационные сети микрорайона и не предполагает проведение капремонта объектов коммунального хозяйства.
Причиной излития канализационных стоков на Шоссейной улице стало разрушение приемочного колодца возле насосной станции № 3. 22 июля состоялось выездное совещание с участием представителей администрации и РСО. Было принято решение отремонтировать колодец и часть трубы. Сообщается, что работы завершили уже 23 июля, сегодня все работает в штатном режиме.
Жители села Булгаково подтверждают: колодец и труба починены. Однако последствия протечки, как и предполагалось, никто устранять не стал. Поле по-прежнему в нечистотах. Люди намерены дальше бороться и обращаться в другие инстанции.