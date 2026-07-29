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Чиновники Уфимского района объяснили причину фекальной катастрофы

Администрация Уфимского района прокомментировала ситуацию с возникновением фекального болота в Булгаково. Напомним, местные жители с весны жаловались на невыносимую вонь. Ситуация была освещена в социальных сетях, получив отклик пользователей.

Согласно ответу чиновников, собственником централизованной системы водоотведения Новобулгаково является АО «Республиканская коммунальная компания». ООО ЖКХ «Шемяк» по договору эксплуатирует насосные станции и канализационные сети микрорайона и не предполагает проведение капремонта объектов коммунального хозяйства.

Причиной излития канализационных стоков на Шоссейной улице стало разрушение приемочного колодца возле насосной станции № 3. 22 июля состоялось выездное совещание с участием представителей администрации и РСО. Было принято решение отремонтировать колодец и часть трубы. Сообщается, что работы завершили уже 23 июля, сегодня все работает в штатном режиме.

Жители села Булгаково подтверждают: колодец и труба починены. Однако последствия протечки, как и предполагалось, никто устранять не стал. Поле по-прежнему в нечистотах. Люди намерены дальше бороться и обращаться в другие инстанции.