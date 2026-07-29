На юге Волгограда построят каток площадью в 2 тысячи квадратов

В Красноармейском районе Волгограда на территории недавно открытого Южного парка уже в будущем году может появиться огромный ледовый каток. Как сообщил Андрей Еркин, руководитель ЦПКиО, площадь объекта составит более 2000 квадратных метров. Каток оборудуют системой искусственной заморозки льда для работы при температуре +10 градусов. Летом эту территорию будут использовать для проведения массовых мероприятий.