На юге Волгограда построят каток площадью в 2 тысячи квадратов

В Красноармейском районе Волгограда на территории недавно открытого Южного парка уже в будущем году может появиться огромный ледовый каток. Как сообщил Андрей Еркин, руководитель ЦПКиО, площадь объекта составит более 2000 квадратных метров. Каток оборудуют системой искусственной заморозки льда для работы при температуре +10 градусов. Летом эту территорию будут использовать для проведения массовых мероприятий.
Напомним, в минувшие выходные в Красноармейском районе состоялось открытие Южного парка — новой территории отдыха и развлечений. Ранее здесь было установлено колесо обозрения, переехавшее из ЦПКиО и названное «Красным солнцем».
Фото Андрея Еркина t.me.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше