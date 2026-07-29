Тимофей Трибунцев возглавил банду телефонных мошенников в новом сериале

Актер Тимофей Трибунцев («Дети перемен», «Подслушано в Рыбинске», «Страсти по Матвею») присоединился к проекту режиссера Антона Федорова «Мошенник. История клоуна», в котором провинциальный циркач Рома внедряется в группировку телефонных мошенников. Трибунцев исполнит роль организатора и жесткого руководителя подпольного call-центра. Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатров START и PREMIER.
Cъемки драмы «Мошенник. История клоуна», главную роль в которой исполнит Лев Зулькарнаев, стартовали в начале июня. Обнаружив, что родную бабушку обокрали мошенники, а полиция только пожимает плечами, клоун Рома сам находит злоумышленника (Тимофей Трибунцев), устраивается на работу в его подпольный call-центр и вынашивает план мести.
Кадры из сериала «Мошенник. История клоуна».
(Фото: START, PREMIER).
Обучаясь новой «профессии», Рома быстро достигает вершин мастерства и становится непревзойденным обманщиком. Теперь он ведет двойную жизнь: вечером растяпа на арене провинциального цирка, днем гениальный разводила в call-центре, готовящий месть своему боссу. Обычный клоун впервые зарабатывает столько денег, что может позвать на свидание акробатку Соню, в которую давно и безответно влюблен. Теперь Рома стоит перед выбором между легкими деньгами и риском ради справедливости.
«Мне всегда важно работать с темами, которые действительно затрагивают людей. Телефонное мошенничество — одно из немногих явлений, которое сегодня касается буквально каждого. У всех есть история про себя, родных или друзей, столкнувшихся с обманом, поэтому мне давно хотелось исследовать эту тему и показать, как устроен этот мир изнутри», — отметила Ирина Сосновая, генеральный продюсер START, шоураннер сериалов «Содержанки», «Дети перемен» и других культовых проектов онлайн-кинотеатра.
В главной роли — Лев Зулькарнаев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Дети перемен», «Она такая классная»), в режиссерском кресле — Антон Федоров («Мир! Дружба! Жвачка!», спектакли «Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре», «Дон Кихот» в Театре наций).
Кадры из сериала «Мошенник. История клоуна».
(Фото: START, PREMIER).
«На мой взгляд, состав артистов получился замечательным и интересным. Со многими из них меня связывает театральная сцена. Например, Тима Трибунцев играет главную роль в спектакле “Дон Кихот”. И наше сотрудничество протянулось дальше в киноисторию. Кроме того, Тимофей, безусловно, выдающийся артист. И, мне кажется, на экране он еще не воплощал подобный образ: темный, скользкий, отрицательный персонаж, который по какой-то причине становится странно близким для нашего главного героя. Переманить на темную сторону клоуна может только другой клоун. И Тимофей Трибунцев, безусловно, обладатель такого таланта. Его герой — само искушение, с которым сложно сражаться, но обязательно нужно», — отметил Антон Федоров.
Также в проекте появятся Ксения Трейстер («Этерна», «Натали и Александр»), Семен Штейнберг («Содержанки», «Циники»), Алексей Золотовицкий («Волшебный участок», «Последний министр»), Влад Ценев («Жить жизнь», «Медиатор», «Холод», «История его служанки»), Ефим Белосорочка («Два холма», «Крутая перемена»), Евгения Симонова («Обыкновенное чудо», «Афоня», «Последний богатырь. Наследие»), Константин Мурзенко («Хороший человек», «Беспринципные»).
Кадры из сериала «Мошенник. История клоуна».
(Фото: START, PREMIER).
В Москве сняли новый сезон из цикла «Мосгаз».
Ранее стало известно о том, что в Москве сняли продолжение цикла «Мосгаз» — «Дело № 12». В режиссерском кресле вновь оказался Евгений Звездаков, работавший над предыдущими сезонами проекта: «Паук», «Шакал», «Последнее дело Черкасова», «Метроном» и «Розыгрыш». В новом сезоне команда майора Черкасова расследует череду убийств, связанных с автомобильной мафией.
В сериале снимались Андрей Смоляков («Первый на Олимпе»), Марина Александрова («Северное сияние»), Андрей Мерзликин («Брестская крепость»), Алексей Бардуков («Подольские курсанты»), Александр Голубев («Булаг»), Сергей Угрюмов («Ликвидация») и Ольга Лерман («Поехавшая»). Кроме того, компанию постоянной актерской группе составили Филипп Янковский («Зеркало»), Софья Эрнст («Угрюм-река»).
Большинство дел, описанных в серии детективов, основаны на реальных событиях и охватывают двадцатилетнюю эпоху, с 1962 по 1984 год. Началась история «Мосгаза» с московской истории 1962 года. В те времена орудовал Владимир Ионесян по кличке Мосгаз, который впоследствии стал первым официально признанным серийным маньяком в Советском Союзе. Его кровавые деяния навсегда вошли в историю криминалистики.
Читайте РБК Life в «Максе».