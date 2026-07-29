Тимофей Трибунцев возглавил банду телефонных мошенников в новом сериале

«На мой взгляд, состав артистов получился замечательным и интересным. Со многими из них меня связывает театральная сцена. Например, Тима Трибунцев играет главную роль в спектакле “Дон Кихот”. И наше сотрудничество протянулось дальше в киноисторию. Кроме того, Тимофей, безусловно, выдающийся артист. И, мне кажется, на экране он еще не воплощал подобный образ: темный, скользкий, отрицательный персонаж, который по какой-то причине становится странно близким для нашего главного героя. Переманить на темную сторону клоуна может только другой клоун. И Тимофей Трибунцев, безусловно, обладатель такого таланта. Его герой — само искушение, с которым сложно сражаться, но обязательно нужно», — отметил Антон Федоров.