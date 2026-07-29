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В Хабаровском крае запустили «Цифровой навигатор» для жителей

В чат-боте МАХ собрали сервисы для записи к врачу, оформления льгот, транспорта и новостей.

Жителям Хабаровского края теперь не придётся искать десятки ссылок на нужные цифровые сервисы. Региональное министерство цифрового развития и связи запустило в российском мессенджере МАХ чат-бот «Цифровой навигатор», где собраны государственные и коммерческие онлайн-ресурсы.

С помощью каталога можно найти сервисы для записи к врачу, получения информации о социальных льготах, расписании транспорта, образования, а также новости своего района.

Все ресурсы распределены по тематическим разделам — «Социальная поддержка», «Транспорт», «Образование», «Новости» и другим категориям. Это должно упростить поиск нужной информации и сервисов.

У «Цифрового навигатора» есть и обратная связь. Пользователи смогут задавать вопросы, оставлять отзывы о работе сервисов и предлагать, что можно улучшить.

Владельцы и разработчики региональных цифровых сервисов также смогут добавлять свои продукты в каталог. Для этого предусмотрена специальная форма внутри чат-бота.

«Наша главная задача — сделать взаимодействие граждан с государственными и городскими службами максимально простым и удобным. Запуск каталога в популярном мессенджере — важный шаг в построении клиентоцентричной цифровой среды. Теперь жителям не нужно запоминать десятки ссылок. Все проверенные и полезные сервисы находятся на расстоянии одного клика», — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.

В правительстве края сообщили, что проект реализован в рамках стратегии повышения цифровой грамотности и доступности государственных услуг и соответствует целям федерального проекта «Государство для людей».

Найти «Цифровой навигатор» в МАХ можно через поиск по словам «Хабаровск» или «Хабаровский край».