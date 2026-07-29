В Хабаровском крае запустили «Цифровой навигатор» для жителей

«Наша главная задача — сделать взаимодействие граждан с государственными и городскими службами максимально простым и удобным. Запуск каталога в популярном мессенджере — важный шаг в построении клиентоцентричной цифровой среды. Теперь жителям не нужно запоминать десятки ссылок. Все проверенные и полезные сервисы находятся на расстоянии одного клика», — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.