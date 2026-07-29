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На «Тропу Мэргэна» в Комсомольский район съедутся любители бега со всей России

Самому младшему участнику — всего 3 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

8 августа в селе Верхняя Эконь Комсомольского района Хабаровского края пройдет второй этнотрейл «Тропа Мэргэна». На сегодня заявки на участие подали более 350 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В программу соревнований включены бег по пересеченной местности на дистанциях 2,5, 9, 12 и 20 км, велогонки, спортивная ходьба, а также семейный костюмированный забег и национальные виды спорта. Все финишеры получат памятные медали, для участников предусмотрены конкурсы и подарки от партнеров.

Помимо спортивной части, гостей мероприятия ждут фестиваль национальной культуры, фотозоны и фотосъемка на трассах, мастер-классы и дегустация блюд национальных кухонь.

Мотивация участников разная.

— Для одних «Тропа Мэргэна» — возможность показать спортивный результат, для других — первый старт, для третьих — семейное путешествие и знакомство с культурой родного края, — отметил один из организаторов Олег Орлов.

Он также уточнил, что среди зарегистрированных — любители спорта и этнотуризма из Москвы, Казани, Омска, а также из Беларуси. Самому младшему участнику три года — он пройдет облегченную дистанцию в сопровождении родителей. Самому старшему — 65 лет.

Регистрация на этнотрейл открыта до 31 июля включительно. Подать заявку можно по ссылке.