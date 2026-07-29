На «Тропу Мэргэна» в Комсомольский район съедутся любители бега со всей России

Он также уточнил, что среди зарегистрированных — любители спорта и этнотуризма из Москвы, Казани, Омска, а также из Беларуси. Самому младшему участнику три года — он пройдет облегченную дистанцию в сопровождении родителей. Самому старшему — 65 лет.