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«Поздеев Фест» объединит искусство, музыку и театр в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 и 23 августа в Красноярске состоится «Поздеев Фест» — масштабный фестиваль, посвященный 100-летию выдающегося сибирского художника Андрея Поздеева. Об этом сообщил министр культуры края Аркадий Зинов.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 и 23 августа в Красноярске состоится «Поздеев Фест» — масштабный фестиваль, посвященный 100-летию выдающегося сибирского художника Андрея Поздеева. Об этом сообщил министр культуры края Аркадий Зинов.

Фестиваль задуман как открытая творческая лаборатория. В программу войдут музыкальные и театральные перформансы, лекции, детская площадка, арт-ярмарка, а также аукцион современного искусства «В каждом яблоке» и предаукционный вернисаж.

Одной из ключевых частей фестиваля станет конкурс арт-объектов и арт-резиденция для молодых художников. Десть новых городских инсталляций красноярцы смогут увидеть на территории Каменки уже с 22 августа.

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