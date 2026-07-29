«Поздеев Фест» объединит искусство, музыку и театр в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 и 23 августа в Красноярске состоится «Поздеев Фест» — масштабный фестиваль, посвященный 100-летию выдающегося сибирского художника Андрея Поздеева. Об этом сообщил министр культуры края Аркадий Зинов.
Фестиваль задуман как открытая творческая лаборатория. В программу войдут музыкальные и театральные перформансы, лекции, детская площадка, арт-ярмарка, а также аукцион современного искусства «В каждом яблоке» и предаукционный вернисаж.
Одной из ключевых частей фестиваля станет конкурс арт-объектов и арт-резиденция для молодых художников. Десть новых городских инсталляций красноярцы смогут увидеть на территории Каменки уже с 22 августа.
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