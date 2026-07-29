Волгоградский фотограф показала милейших лисят-подростков

— Мне не раз доводилось наблюдать за жизнью лис в лесах — это поистине удивительные моменты, — рассказывает Алина Урусова. — Лисы — хорошие родители, которые при проявлении человека на их территории издают громкие крики, чтобы привлечь внимание своих малышей. Но я не сказала бы, что те беспрекословно слушаются старших и сразу бегут по норам. Сколько раз я наблюдала, как эти маленькие хитрые мордочки притворяются, будто ничегошеньки не слышат, и продолжают беззаботно бегать-прыгать, воображая себя грозными хищниками.