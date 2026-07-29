Минздрав не планирует отменять доступ лечения по ОМС неработающим гражданам

«Мы в Минздраве никакого разговора о том, чтобы неработающим прекратить доступ в систему ОМС, не ведем», — сказал Мурашко в интервью «Комсомольской правде» в ответ на просьбу журналиста прокомментировать мнения о том, что следует отменить доступ к лечению по ОМС для тех, кто не выплачивает взносы в ФОМС.