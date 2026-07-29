Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном из районов Таганрога людей эвакуировали для работы саперов

В одном из районов Таганрога людей эвакуировали для работы саперов после атаки.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Людей эвакуировали от площади Авиаторов до улицы Спортивной в Таганроге Ростовской области для работы по ликвидации последствий воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Как сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь, ночью над регионом было уничтожено около 60 БПЛА и ракеты. При падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, двое мужчин пострадали. Также обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта.

«На месте ЧС продолжают работать все оперативные службы… Для обеспечения работы саперов, организована эвакуация людей в границах: от площади Авиаторов до улицы Спортивной», — написала Камбулова на платформе «Макс».

Она добавила, что территория оцеплена и попросила водителей и пешеходов, которые находятся в этом районе, неукоснительно соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше