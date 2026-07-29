В одном из районов Таганрога людей эвакуировали для работы саперов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Людей эвакуировали от площади Авиаторов до улицы Спортивной в Таганроге Ростовской области для работы по ликвидации последствий воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Как сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь, ночью над регионом было уничтожено около 60 БПЛА и ракеты. При падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, двое мужчин пострадали. Также обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта.
«На месте ЧС продолжают работать все оперативные службы… Для обеспечения работы саперов, организована эвакуация людей в границах: от площади Авиаторов до улицы Спортивной», — написала Камбулова на платформе «Макс».
Она добавила, что территория оцеплена и попросила водителей и пешеходов, которые находятся в этом районе, неукоснительно соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.