В одном из районов Таганрога людей эвакуировали для работы саперов

Как сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь, ночью над регионом было уничтожено около 60 БПЛА и ракеты. При падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, двое мужчин пострадали. Также обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта.