В Самарской области состоялись слеты юных туристов и краеведов

Окружной и областной слеты туристов и краеведов прошли в Красноярском районе Самарской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
Юные туристы приняли участие в походах, слетах и соревнованиях в ходе окружного туристско-краеведческого слета под названием «Мы разные, мы вместе!». Программа мероприятия включала шесть конкурсных испытаний: полосу препятствий, ориентирование на местности, оказание первой помощи, проверку туристско-бытовых навыков, краеведческую викторину и вязание туристических узлов. По итогам конкурсных испытаний первое место среди младших команд заняли дети из поселка Волжского, а среди старших команд победили ребята из села Красный Яр.
На следующий день к участникам окружного этапа присоединились сильнейшие команды области. Юные туристы из Самары, Кинеля, Тольятти, Сызрани и других уголков Самарской области приехали продемонстрировать свое мастерство. Программа областного слета включала 12 конкурсных испытаний, среди которых были велотрек, военно-спортивная полоса, общефизическая подготовка, конкурс туристической песни, а также конкурсы газет и фотографий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.