СК заявил о вербовке подростков через «Дайвинчик»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам вовлечения российских подростков и молодых людей в диверсионную и террористическую деятельность через чат-бот знакомств «Дайвинчик/Leo» в мессенджере «Телеграм». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Телеграм-канале.
По данным СК, спецслужбы Украины использовали популярный среди молодежи сервис для поиска знакомств и общения. В рамках совместных мероприятий СК, ФСБ и МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии были задержаны 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.
Уголовные дела возбуждены по статьям о террористическом акте, содействии террористической деятельности, диверсии, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
В частности, в Санкт-Петербурге в одно производство объединены 15 уголовных дел, возбужденных с мая 2025-го по май 2026 года по фактам поджогов автомобилей, административных зданий и топливораздаточных колонок. Следствие устанавливает лиц, которые, по версии правоохранительных органов, занимались вербовкой несовершеннолетних через сервис знакомств.
Как утверждают в СК и ФСБ, одной из распространенных схем было знакомство с подростками от имени девушек. После установления контакта молодым людям направляли фишинговые ссылки либо просили сообщить геолокацию мест проживания и общественных объектов. Затем с ними связывались люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов или государственных структур, которые под угрозами и психологическим давлением склоняли собеседников к совершению преступлений.
В ФСБ заявили, что с июля 2025 года в различных регионах России были задержаны 46 пользователей сервиса в возрасте от 12 до 22 лет. По данным спецслужбы, задержанным вменяются поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и банковской инфраструктуры, а также другие преступления.
Кроме того, ФСБ сообщила, что руководителю Телеграм Павлу Дурову предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Ведомство также заявило, что начата процедура его объявления в международный розыск.
В Следственном комитете сообщили, что совместно с компетентными органами инициирован вопрос о принятии мер по блокировке ресурса «Дайвинчик/Leo». Родителям рекомендовали контролировать интернет-активность детей и обращать внимание на их контакты в сети.