СК заявил о вербовке подростков через «Дайвинчик»

Как утверждают в СК и ФСБ, одной из распространенных схем было знакомство с подростками от имени девушек. После установления контакта молодым людям направляли фишинговые ссылки либо просили сообщить геолокацию мест проживания и общественных объектов. Затем с ними связывались люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов или государственных структур, которые под угрозами и психологическим давлением склоняли собеседников к совершению преступлений.