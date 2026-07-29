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Wildberries приостановила работу склада в Рязани из-за атаки БПЛА

Маркетплейс Wildberries временно приостановил работу сортировочного центра «Рязань: Тюшевская» и эвакуировал персонал из-за атаки беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о возгораниях на промплощадках и шести госпитализированных.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Рязанский склад Wildberries временно не принимает поставки, а уже хранящиеся на объекте товары сняты с продажи. Об этом представители маркетплейса сообщили в Telegram-канале «WB Партнеры».

«Склад в Рязани временно не принимает поставки. Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате падения обломков сбитых БПЛА на промышленных территориях возникли возгорания. В результате инцидента пострадали шесть человек.

«На местах работают оперативные службы. На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

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