Wildberries приостановила работу склада в Рязани из-за атаки БПЛА

Рязанский склад Wildberries временно не принимает поставки, а уже хранящиеся на объекте товары сняты с продажи. Об этом представители маркетплейса сообщили в Telegram-канале «WB Партнеры».
«Склад в Рязани временно не принимает поставки. Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи», — сказано в сообщении.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате падения обломков сбитых БПЛА на промышленных территориях возникли возгорания. В результате инцидента пострадали шесть человек.
«На местах работают оперативные службы. На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», — написал глава региона в своем Telegram-канале.