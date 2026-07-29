Школьники с 2027 года начнут учиться по новым программам

С 1 сентября 2027 года старшеклассники перейдут на обновленные практико-ориентированные программы обучения. Изменения затронут пять ключевых предметов, содержание которых приведут в соответствие с достижениями современной науки.
Как сообщил РИА руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко, актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике. По его словам, в этих дисциплинах значительно усилят практическую составляющую учебного процесса.
Введение единого образовательного стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации Комплексного плана, который ранее утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Ранее также стало известно о начале обучения по новым правилам именно с сентября следующего года.
Эти нововведения напрямую коснутся волгоградцев, чьи дети учатся в 10 и 11 классах. Школам региона предстоит адаптировать учебный процесс под усиленную практику по точным и естественным наукам.
Ранее сообщалось о новых льготах для волгоградских учителей.