Школьники с 2027 года начнут учиться по новым программам

Как сообщил РИА руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко, актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике. По его словам, в этих дисциплинах значительно усилят практическую составляющую учебного процесса.