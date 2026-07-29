На дороге Братской ГЭС до 20 августа изменят движение транспорта

До 20 августа планируется провести ремонт 900 метров дороги от правобережной врезки плотины до картодрома и 500 м — от поворота на дачные кооперативы Зяба в сторону бетонной плотины. Помимо этого, там появится современный тротуар с ограждением. Его протяженность составит 2,5 километра.