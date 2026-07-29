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На дороге Братской ГЭС до 20 августа изменят движение транспорта

Масштабный ремонт дороги и строительство тротуара проведут на Братской ГЭС этим летом. В этой связи схема дорожного движения по плотине изменится. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на администрацию Братска.

Источник: Администрация Братска

Участок дороги, который находится на правом берегу до поворота на дачный массив «Зяба», закроют. Движение на время ремонта и устройства тротуара будет осуществляться по грунтовой дороге-дублеру.

Дорогу-дублер подготовили для движения транспорта — выровняли и отсыпали. Водителей просят заранее планировать маршруты, — говорится в сообщении администрации Братска.

До 20 августа планируется провести ремонт 900 метров дороги от правобережной врезки плотины до картодрома и 500 м — от поворота на дачные кооперативы Зяба в сторону бетонной плотины. Помимо этого, там появится современный тротуар с ограждением. Его протяженность составит 2,5 километра.