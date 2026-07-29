Продолжится постройка ЖК на улице Панфиловцев в Хабаровске

Всего в ЕРПО в Хабаровском крае числится три проблемных объекта. По ЖК на Ленинградской (451 дольщик) право на достройку передали краевому фонду по защите прав дольщиков. По автостоянке на Кавказской и набережной Амура (84 пострадавших) специалисты сейчас обследуют здания, чтобы определить оптимальный способ завершения работ.