Bellini Пикник собрал в Красноярске 35 тысяч гостей

За несколько лет Bellini Пикник из гастрономического фестиваля вырос в один из главных летних городских проектов Красноярска. В этом году фестиваль объединил 35 тыс. гостей на четырех площадках.
Bellini Пикник проходил в сквере имени Василия Сурикова, на улице Обороны, в фудмаркете «Артель» и креативном пространстве «Квадрат». На два дня они стали единым маршрутом, объединившим рестораны, музыкантов, художников, предпринимателей и городские сообщества.
У каждой площадки было свое настроение. В сквере имени Василия Сурикова работали гастрономические корнеры ресторанов Bellini, детские зоны, спортивные площадки, мастер-классы и пространство для питомцев. На улице Обороны развернулись маркет локальных брендов и мини-сцена с живой музыкой и танцами.
В «Артели» гастрономическую программу дополнила гаражная распродажа издательства МИФ. С наступлением вечера центр притяжения перемещался в «Квадрат», где гостей ждали музыка, бары, стрит-арт, выставка мотоциклов и творческие коллаборации.
Главной частью фестиваля традиционно оставалась еда. Гостей ждали специальные фестивальные меню от ресторанов Bellini и приглашенных участников: муксун на гриле, таёжные пельмени с олениной, томленая косуля с якутской лепешкой, рамен, том ям, поке, роллы, бургеры, шашлыки, плов, летние десерты и авторские напитки. В одном маршруте встретились сибирская кухня, гастрономическая классика и блюда со всего мира.
Bellini Пикник стал местом встречи городских сообществ, локального бизнеса, музыкантов, художников и семей с детьми. За двумя фестивальными днями стояли месяцы подготовки и работа организаторов, партнеров, ресторанов, волонтеров и технических служб.
Проект реализован при поддержке Агентства по туризму Красноярского края в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Организаторы фестиваля отмечают, что главной ценностью проекта является атмосфера большого городского праздника, которая сохраняется и после его завершения.
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