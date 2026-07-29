Bellini Пикник собрал в Красноярске 35 тысяч гостей

Главной частью фестиваля традиционно оставалась еда. Гостей ждали специальные фестивальные меню от ресторанов Bellini и приглашенных участников: муксун на гриле, таёжные пельмени с олениной, томленая косуля с якутской лепешкой, рамен, том ям, поке, роллы, бургеры, шашлыки, плов, летние десерты и авторские напитки. В одном маршруте встретились сибирская кухня, гастрономическая классика и блюда со всего мира.