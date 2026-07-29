Мурашко назвал 15-минутный норматив приема у врача бессмысленным

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Жесткий норматив, который отводит всего 15 минут на прием пациента, является бессмысленным и усредненным, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Начнем с того, что это усредненные нормативы, которые, по сути дела, и для тех, кто “я только спросить”, и для тех, кто повторно, и тех, кто первично и нужен осмотр. Жесткий норматив 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный», — сообщил Мурашко в интервью «Комсомольской правде».
Он добавил, что сейчас в качестве эксперимента начали внедряться опросники. Так, когда пациент записывается, ему предлагают ответить на вопросы, с чем он идет ко врачу. По результатам таких анкет можно более гибко планировать время приема.