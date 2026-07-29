Микрокредиторов оштрафовали на 200 тыс. за оскорбления матери должника

Калининградец взял 3750 рублей под 292%, выплатил 6300, но кредиторы требовали ещё и позвонили директору школы, где работает его мать. В Калининграде судебные приставы оштрафовали микрокредитную организацию из Новосибирска на 200 тысяч рублей за навязчивое общение с должником и оскорбления его матери. Молодой человек 2005 года рождения взял займ…