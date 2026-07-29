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Микрокредиторов оштрафовали на 200 тыс. за оскорбления матери должника

Калининградец взял 3750 рублей под 292%, выплатил 6300, но кредиторы требовали ещё и позвонили директору школы, где работает его мать. В Калининграде судебные приставы оштрафовали микрокредитную организацию из Новосибирска на 200 тысяч рублей за навязчивое общение с должником и оскорбления его матери. Молодой человек 2005 года рождения взял займ…

Источник: Янтарный край

Калининградец взял 3750 рублей под 292%, выплатил 6300, но кредиторы требовали ещё и позвонили директору школы, где работает его мать.

В Калининграде судебные приставы оштрафовали микрокредитную организацию из Новосибирска на 200 тысяч рублей за навязчивое общение с должником и оскорбления его матери. Молодой человек 2005 года рождения взял займ на 3750 рублей под 292% годовых на 16 дней, допустил просрочку, но в итоге выплатил 6300 рублей.

Несмотря на это, кредиторы продолжали требовать деньги и начали слать оскорбительные SMS его матери, работающей учительницей. В сообщениях, в частности, говорилось: «Твой сын вор. Тебе нельзя работать в школе, т. к. ты учишь чужих детей воровать». Звонки последовали и директору школы.

Приставы выявили нарушения закона № 230-ФЗ: общение с третьими лицами без согласия, унижение чести и достоинства, разглашение сведений о долге. Кредитора признали виновным по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Незаконное взаимодействие прекращено, права калининградца и его матери восстановлены.

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