Володин рассказал, за что будут выдворять мигрантов из России

Он напомнил, что выдворение как мера административного воздействия до 2025 года применялось по решению суда, в феврале 2025 года федеральным законом МВД России было предоставлено право принимать внесудебные решения. Председатель ГД также добавил, что 43 700 мигрантов было выдворено из России за нарушение российского законодательства в первом полугодии 2026 года, что на 65,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.