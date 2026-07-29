В ГД предложили защитить матерей-героинь при назначении единого пособия

«Совет матерей просит внести изменения в постановление правительства РФ от 16.12.2022 № 2330, дополнив подпункт “ш” пункта 53 прямым указанием на то, что все денежные выплаты, предусмотренные указом президента РФ от 15.08.2022 Nº 558 (как единовременные, так и ежемесячные), не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для целей назначения единого пособия», — сказано в письме.