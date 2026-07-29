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В ГД предложили защитить матерей-героинь при назначении единого пособия

Буцкая предложила защитить матерей-героинь при назначении единого пособия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила исключить ежемесячные выплаты, положенные матерям-героиням, из доходов семьи при назначении единого пособия на детей.

Соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что в настоящее время ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения единого пособия. Уточняется, что размер ЕДВ с учетом индексации составляет 76 458,40 рубля.

«Совет матерей просит внести изменения в постановление правительства РФ от 16.12.2022 № 2330, дополнив подпункт “ш” пункта 53 прямым указанием на то, что все денежные выплаты, предусмотренные указом президента РФ от 15.08.2022 Nº 558 (как единовременные, так и ежемесячные), не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для целей назначения единого пособия», — сказано в письме.

Как поясняется в обращении, причиной возникшей правовой коллизии служит то, что в действующих правилах, утвержденных постановлением правительства, обозначены только единовременные денежные поощрения при присвоении звания «Мать-героиня», ежемесячные выплаты, введенные позднее, в этот перечень не включены.

«Сумма единого пособия на нескольких детей в большинстве случаев значительно превышает 76 458,40 рубля, получаемых за звание. Таким образом, включение ЕДВ в доход приводит к тому, что семья теряет пособие, размер которого больше самой выплаты, и ее совокупный доход снижается, что противоречит самой идее государственной поддержки», — отметила Буцкая.

Кроме того, парламентарий также просит обеспечить единообразное применение указанной нормы на всей территории России, чтобы многодетные матери, удостоенные высшего звания, не теряли право на другие меры социальной поддержки.

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