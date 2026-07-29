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Калининградец завоевал серебро чемпионата России по легкой атлетике

В Екатеринбурге отличился Александр Миронов.

В Екатеринбурге прошел чемпионат России по легкой атлетике, на котором калининградец Александр Миронов взял серебро. Об успехе нашего земляка сообщает пресс-служба областного минспорта.

Соревновались 800 атлетов на стадионе «Калининец» в тридцатиградусную жару. Калининградец Александр Микрюков, которому еще нет 18, из-за солнечного удара не смог финишировать на дистанции 5000 м.

А вот Александр Миронов отличился на дистанции 200 м. В финале он пробежал полкруга за 20,78 секунды, уступив представителю Хабаровска Александру Николаеву.