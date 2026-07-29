Подполковник ФСБ раскрыл, поможет ли Запад Павлу Дурову

Запад легко откажется от Павла Дурова, как только основатель Telegram перестанет быть для них приоритетной фигурой. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог, публицист и подполковник ФСБ РФ в отставке Александр Беляев. Он не исключил, что предпринимателя могут выдать России, если его сначала депортируют в ОАЭ.