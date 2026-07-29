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Подполковник ФСБ раскрыл, поможет ли Запад Павлу Дурову

Запад легко откажется от Павла Дурова, как только основатель Telegram перестанет быть для них приоритетной фигурой. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог, публицист и подполковник ФСБ РФ в отставке Александр Беляев. Он не исключил, что предпринимателя могут выдать России, если его сначала депортируют в ОАЭ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам эксперта, ситуация кардинально изменится после завершения украинского конфликта и смены политического руководства, например, во Франции. Беляев считает, что есть высокая вероятность смены курса страны после ухода действующего президента Эммануэля Макрона, а вместе с ним исчезнут и прежние политические мотивы.

«Вполне возможно, что с учетом новых условий — ведь сейчас в Европе раскручивается топливный кризис, проблемы с газом, нефтепродуктами, демографией и социально-политическими факторами — Дуров в определенный момент перестанет представлять для стран Европы или США хоть какую-то приоритетность. Соответственно, избавиться от него для Запада будет совершенно несложно», — заявил собеседник NEWS.ru.

Политолог подчеркнул, что уголовное преследование Дурова во Франции рано или поздно завершится. По его мнению, итогом станет либо отбывание наказания внутри страны, либо депортация.

Эксперт уточнил, что после высылки из Франции вопрос о выдаче предпринимателя, например, с территории Объединенных Арабских Эмиратов, перейдет в плоскость двусторонних отношений Москвы и Абу-Даби.

«В данном случае сложно строить точные прогнозы, но совершенно однозначно, что уголовное дело по статье о терроризме Дурову никакой пользы не принесет», — заключил Беляев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что Telegram могут признать террористическим ресурсом в России. По его словам, Дурова неоднократно призывали заблокировать чаты, которые используют для вербовки россиян.

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