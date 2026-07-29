Плановые комплексные учения по гражданской обороне проходят в Дзержинске с 8 по 31 июля. Их организуют комиссия Главного управления МЧС России по Нижегородской области совместно с Министерством региональной безопасности Нижегородской области, рассказал мэр Михаил Клинков.
В рамках командно-штабных учений специалисты проверяют готовность органов управления гражданской обороны и городских служб к действиям при чрезвычайных ситуациях. Основная цель таких мероприятий — оценить эффективность действующих планов реагирования, а также отработать взаимодействие всех звеньев городской системы, оперативность мобилизации сил и средств.
Учения проходят на общественных пространствах. В связи с этим в Дзержинске будут работать средства оповещения населения. Жителей города просят сохранять спокойствие: все мероприятия проводятся в соответствии с планом.
Как отметил глава Дзержинска Михаил Клинков, подобные тренировки позволяют поддерживать высокий уровень готовности городских служб, совершенствовать практические навыки и обеспечивать эффективную защиту населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что около 30 млн рублей выделили на благоустройство Дзержинска в этом году.