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Поезда из Нижнего Новгорода до южных курортов продолжат ходить ежедневно

Ранее состав отправлялся каждый день только в период повышенного спроса летом.

Источник: Комсомольская правда

Фирменный поезд № 37/38, курсирующий между Нижним Новгородом и станцией Сириус, с 1 октября переходит на ежедневный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

Ранее состав отправлялся каждый день только в летний период повышенного спроса, теперь же он будет курсировать круглогодично без выходных.

Из Нижнего Новгорода поезд отправляется в 19:14 и прибывает на станцию Сириус через день в 09:58. В обратном направлении состав покидает Сириус в 14:54 и прибывает в столицу Приволжья в 06:14 на следующие сутки. В пути предусмотрены остановки во Владимире, Москве, Рязани, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах.

В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны, оснащённые биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. В штабном вагоне оборудовано место для маломобильных пассажиров и их сопровождающих. В ряде вагонов доступна услуга перевозки животных.