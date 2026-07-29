Поезда из Нижнего Новгорода до южных курортов продолжат ходить ежедневно

Из Нижнего Новгорода поезд отправляется в 19:14 и прибывает на станцию Сириус через день в 09:58. В обратном направлении состав покидает Сириус в 14:54 и прибывает в столицу Приволжья в 06:14 на следующие сутки. В пути предусмотрены остановки во Владимире, Москве, Рязани, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах.