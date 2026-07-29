Украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в Пермском крае

ПЕРМЬ, 29 июл — РИА Новости. Одно из промышленных предприятий Пермского края подверглось атаке вражеских БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.
«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Махонин в своем канале на платформе «Макс».
Он отметил, что на месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет.
В среду в Пермском крае около 10.00 (8.00 мск) был введен режим «Беспилотная опасность». Он действовал примерно три часа.
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