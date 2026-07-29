Украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в Пермском крае

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Махонин в своем канале на платформе «Макс».