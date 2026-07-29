Курский областной суд поддержал взыскание 19 млн за вырубку в «Лосином острове»

По данным Rusprofile, ООО «Лерон» действует с 2014 года и с января 2025-го зарегистрировано в Москве. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С момента основания генеральным директором является Александр Колчурин, который также владеет третьей частью (10 тыс. руб.) уставного капитала фирмы (30 тыс. руб.). До января 2026-го треть долей предприятия (10 тыс. руб.) также принадлежала Алексею Никулину. В 2025 году выручка ООО «Лерон» составила 150,3 млн руб., что на 35% ниже показателя 2024 года (232,1 млн руб.). При этом чистая прибыль выросла на 41% и достигла 5 млн руб.