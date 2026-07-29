В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места

Для повышения осознанности выбора в регионе второй год Самарская область участвует во всероссийском проекте «Наука в регионы», который реализуется в том числе при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева. За время участия Самарской области в проекте профессиональные компетенции педагогов выросли на 30%, а интерес школьников к техническим специальностям увеличился в 1,5 раза.