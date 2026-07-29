Общественный транспорт станет дешевле для нижегородцев

Жители Нижегородской области с 1 августа по 30 ноября 2026 года смогут получать скидку в 10 рублей на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе платёжной системы «Мир».
Для получения скидки необходимо оплачивать поездку картой «Мир», предварительно загруженной в смартфон на базе Android через платежные сервисы. Акция распространяется на все виды городского и областного транспорта — автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи и метро. По пластиковым картам скидка предоставляться не будет.
Как отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, бесконтактная оплата смартфоном востребована как у горожан, так и у туристов.
Ранее сообщалось, что названия семи остановок изменили в Нижнем Новгороде.