Общественный транспорт станет дешевле для нижегородцев

Для получения скидки необходимо оплачивать поездку картой «Мир», предварительно загруженной в смартфон на базе Android через платежные сервисы. Акция распространяется на все виды городского и областного транспорта — автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи и метро. По пластиковым картам скидка предоставляться не будет.