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Общественный транспорт станет дешевле для нижегородцев

В регионе стартует акция со скидкой на проезд в общественном транспорте при бесконтактной оплате картой «Мир» через смартфон.

Жители Нижегородской области с 1 августа по 30 ноября 2026 года смогут получать скидку в 10 рублей на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе платёжной системы «Мир».

Для получения скидки необходимо оплачивать поездку картой «Мир», предварительно загруженной в смартфон на базе Android через платежные сервисы. Акция распространяется на все виды городского и областного транспорта — автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи и метро. По пластиковым картам скидка предоставляться не будет.

Как отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, бесконтактная оплата смартфоном востребована как у горожан, так и у туристов.

Ранее сообщалось, что названия семи остановок изменили в Нижнем Новгороде.