Депутат Заксобрания Красноярского края прошел по тропе, где пропала семья Усольцевых

Депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш съездил на Кутурчинское Белогорье и прошел по маршруту, который в сентябре прошлого года выбрала для похода семья Усольцевых. Впечатлениями он поделился в своем телеграм-канале.
По словам Кулеша, есть сбиться с пути, найти промаркированную тропу без навигатора почти невозможно. При этом на скалах неожиданно хорошо ловит связь и интернет.
Самым опасным местом он назвал участок в двух километрах от скал в сторону Кутурчина. Дорога лежит через скользкие и опасные каменные глыбы, покрытые мхом и лишайником. При падении в расщелину легко сломать ноги или получить другую серьезную травму, пишет «Город Прима».
По его мнению, в такой местности три человека могут пропасть бесследно. Найти их можно только при сплошном прочесывании, когда поисковики идут цепочкой в два-три метра друг от друга. Иначе человека в расщелине просто не заметят. При этом площадь, которую нужно обследовать, — не меньше 20−30 квадратных километров.
Напомним, семья Усольцевых — Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь Арина — ушла в поход 28 сентября прошлого года из поселка Кутурчин и не вернулась. Поиски регулярно возобновляют, но результата это не приносит.
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