Депутат Заксобрания Красноярского края прошел по тропе, где пропала семья Усольцевых

По его мнению, в такой местности три человека могут пропасть бесследно. Найти их можно только при сплошном прочесывании, когда поисковики идут цепочкой в два-три метра друг от друга. Иначе человека в расщелине просто не заметят. При этом площадь, которую нужно обследовать, — не меньше 20−30 квадратных километров.