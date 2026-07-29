Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Заксобрания Красноярского края прошел по тропе, где пропала семья Усольцевых

Алексей Кулеш, депутат Заксобрания Красноярского края, съездил на Кутурчинское Белогорье и прошел по маршруту, который в сентябре прошлого года выбрала для похода семья Усольцевых.

Депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш съездил на Кутурчинское Белогорье и прошел по маршруту, который в сентябре прошлого года выбрала для похода семья Усольцевых. Впечатлениями он поделился в своем телеграм-канале.

По словам Кулеша, есть сбиться с пути, найти промаркированную тропу без навигатора почти невозможно. При этом на скалах неожиданно хорошо ловит связь и интернет.

Самым опасным местом он назвал участок в двух километрах от скал в сторону Кутурчина. Дорога лежит через скользкие и опасные каменные глыбы, покрытые мхом и лишайником. При падении в расщелину легко сломать ноги или получить другую серьезную травму, пишет «Город Прима».

По его мнению, в такой местности три человека могут пропасть бесследно. Найти их можно только при сплошном прочесывании, когда поисковики идут цепочкой в два-три метра друг от друга. Иначе человека в расщелине просто не заметят. При этом площадь, которую нужно обследовать, — не меньше 20−30 квадратных километров.

Напомним, семья Усольцевых — Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь Арина — ушла в поход 28 сентября прошлого года из поселка Кутурчин и не вернулась. Поиски регулярно возобновляют, но результата это не приносит.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.