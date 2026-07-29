Интерес к вторичному жилью в Нижегородской области вырос на 25%

Нижегородская область заняла 11 место среди регионов России по интересу к вторичному жилью. Об этом сообщили эксперты сервиса «Авито Недвижимость».
Согласно данным исследования, покупатели стали на 25% чаще интересоваться вторичным рынком в регионе. В основном они смотрят однокомнатные квартиры (+30%). В сегменте «двушек» и «трёшек» рост составил 26%, студий — 19%.
По данным экспертов, в среднем цена «квадрата» вторичного жилья обойдется нижегородцам в 135 тысяч рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее.
Ранее мы писали, что Нижегородская область заняла 48 место по доступности жилья в России.