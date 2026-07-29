Андрей Бочаров встретился с лидерами фракций Волгоградской облдумы

Андрей Бочаров отметил, что представители политических сил находятся в постоянном контакте с жителями, обеспечивают не только внутрипартийное взаимодействие, но и долгосрочное партнёрство с органами власти всех уровней. Это позволяет вырабатывать консолидированную позицию по ключевым социально-экономическим вопросам и решению стратегических задач. Партийные отделения активно участвуют в нацпроектах, инфраструктурных, инвестиционных и социальных инициативах, влияющих на качество жизни людей.