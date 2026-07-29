Проектировщику нижегородского Восточного обхода насчитали 27 млн рублей пеней

Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость контракта составила 330,3 млн руб. В первую очередь входит участок от обхода Кстова до Лысогорской улицы в Нижнем Новгороде. По данным на начало 2026 года, ее стоимость оценивалась в 32,88 млрд руб. Весь обход, включая новый мост через Волгу, — в 203,8 млрд руб. Строить Восточный обход планируют по концессии, торги на которую пока не объявляли.