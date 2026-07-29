Стал известен тренерский штаб «Салавата Юлаева» на новый сезон

Также пресс-служба клуба сообщила, что в штабе тренеров будут работать четыре специалиста. За работу с защитниками продолжит отвечать Николай Цулыгин. Тренером по ОФП будет французский специалист Адриан Вальво. Ассистентом главного тренера остается Владимир Потапов, он также будет отвечать за игру в меньшинстве. С вратарями продолжит работать Дмитрий Мезенцев.