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Стал известен тренерский штаб «Салавата Юлаева» на новый сезон

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» второй год подряд остается без изменений. Рулевым уфимской команды является Виктор Козлов, контракт с ним рассчитан до весны 2027 года.

Источник: Башинформ

Также пресс-служба клуба сообщила, что в штабе тренеров будут работать четыре специалиста. За работу с защитниками продолжит отвечать Николай Цулыгин. Тренером по ОФП будет французский специалист Адриан Вальво. Ассистентом главного тренера остается Владимир Потапов, он также будет отвечать за игру в меньшинстве. С вратарями продолжит работать Дмитрий Мезенцев.

Напомним, в минувшем сезоне «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в шести матчах, но в четвертьфинале всухую уступил будущему чемпиону — «Локомотиву».