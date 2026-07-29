Красноярская компания по производству лакокрасочной продукции модернизировала производство материалов для дорожной разметки. Обновление оборудования стало возможным благодаря льготному займу в 56 млн рублей от Фонда развития промышленности региона. Производство краски и двухкомпонентного холодного пластика для дорожной разметки на предприятии увеличилось на 46% и вышло на проектные мощности благодаря новому оборудованию. Сократились себестоимость и сроки выполнения заказов, расширился ассортимент продукции для различных климатических зон. Материалы красноярского производителя адаптированы для эксплуатации при температурах от +50 до −50 градусов. Они включены в перечень высокотехнологичной продукции и способствуют реализации нацпроекта «Новые материалы и химия». По словам регионального министра промышленности и торговли Александра Черникова, красноярский производитель «закрывает потребности государства в высокотехнологичной продукции, снижая риски и укрепляя технологическую независимость в обеспечении стратегически значимой инфраструктуры — дорожной сети».
Красноярская компания расширила выпуск стойких материалов для разметки дорог
Красноярская компания по производству лакокрасочной продукции модернизировала производство материалов для дорожной разметки. Обновление оборудования стало возможным благодаря льготному займу в.