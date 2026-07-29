Красноярская компания расширила выпуск стойких материалов для разметки дорог

Красноярская компания по производству лакокрасочной продукции модернизировала производство материалов для дорожной разметки. Обновление оборудования стало возможным благодаря льготному займу в 56 млн рублей от Фонда развития промышленности региона. Производство краски и двухкомпонентного холодного пластика для дорожной разметки на предприятии увеличилось на 46% и вышло на проектные мощности благодаря новому оборудованию. Сократились себестоимость и сроки выполнения заказов, расширился ассортимент продукции для различных климатических зон. Материалы красноярского производителя адаптированы для эксплуатации при температурах от +50 до −50 градусов. Они включены в перечень высокотехнологичной продукции и способствуют реализации нацпроекта «Новые материалы и химия». По словам регионального министра промышленности и торговли Александра Черникова, красноярский производитель «закрывает потребности государства в высокотехнологичной продукции, снижая риски и укрепляя технологическую независимость в обеспечении стратегически значимой инфраструктуры — дорожной сети».