В Геленджике школьникам рассказали о правилах пожарной безопасности в лесах

Сотрудники филиала комитета по лесу провели открытый урок для воспитанников лагеря в школе № 6 города Геленджика Краснодарского края. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
В ходе открытого урока школьникам разъяснены ключевые требования пожарной безопасности на лесных территориях. Специалисты в развлекательном формате рассказали о правилах поведения при обнаружении лесного пожара и объяснили, какие действия необходимо предпринять, чтобы минимизировать риск возгорания и обеспечить собственную безопасность.
Во второй части занятия ребята перешли к практике: особый интерес у них вызвало знакомство со средствами индивидуальной защиты лесного пожарного. Это позволило учащимся получить наглядное представление о характере и сложности работы специалистов, обеспечивающих охрану лесов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.