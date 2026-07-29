«Ума Турман» и Хаски выступят в Нижнем Новгороде на «Столице закатов»

1 августа на улице Рождественской откроется гастрофестиваль. Он будет работать с 12:00 до 22:00. Вечером гостей ждут сразу три концерта: в 19:00 на Нижегородской ярмарке выступит Ольга Агафонцева, в 19:30 на набережной Федоровского — дуэт SEVEN RAYS, а в 20:00 у Академии «Маяк» начнется шоу от Andrey Adamovich.