«Ума Турман» и Хаски выступят в Нижнем Новгороде на «Столице закатов»

«Ума Турман», Хаски и Дельфин выступят в Нижнем Новгороде на фестивале «Столица закатов». Организаторы опубликовали программу мероприятий на 29, 31 июля и 1−2 августа в соцсетях.
Концерты пройдут на площадке «Ракушка». «Ума Турман» выступит 29 июля, Хаски — 2 августа. Также на этой сцене появятся Cream Soda (30 июля), Дельфин (31 июля) и «Комната Культуры» (1 августа). Билеты на выступление Хаски уже полностью раскуплены, а стоимость билетов на выступления других артистов стартует от 2 160 рублей.
Для тех, кто предпочитает бесплатный отдых, организаторы подготовили насыщенную программу. 31 июля в 19:30 в Нижегородском кремле выступит певица Кристина Фиш. А в 20:00 у Академии «Маяк» начнется концерт группы МИШУРА.
1 августа на улице Рождественской откроется гастрофестиваль. Он будет работать с 12:00 до 22:00. Вечером гостей ждут сразу три концерта: в 19:00 на Нижегородской ярмарке выступит Ольга Агафонцева, в 19:30 на набережной Федоровского — дуэт SEVEN RAYS, а в 20:00 у Академии «Маяк» начнется шоу от Andrey Adamovich.
2 августа в 19:30 на набережной Федоровского можно будет послушать Полину Леонькину, а в 20:00 там же выступит Sergey Baribyn. Все эти мероприятия, в отличие от концертов в «Ракушке», — бесплатные.
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