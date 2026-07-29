На море наметилось затишье: погода на побережье 29 июля

Балтийск: чёрный флаг, купание пока запрещено. Если к обеду ветерок стихнет, то флаг могут поменять. Температура воды +18—19 °C. Зеленоградск: жёлтый флаг, купание разрешено, но с ограничениями. Вода сейчас +18 °C, есть накат волны на побережье. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Воздух утром прогрелся до +18 °C, вода теплее — до 19 градусов. Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +18 °C, воздуха — почти столько же: +17−18 °C, ветер юго-западный. Море тише, чем было вчера. Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +18 °C, отбойное течение. «Волна приличненькая», — комментирует спасатель.