Глава орловского филиала РСХБ получил пять лет колонии

Уголовное дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) рассматривалось с начала года. По версии регионального управления ФСБ, в начале 2020 года директор филиала РСХБ Михаил Шихман дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн со счетов ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес зарегистрированной в Сингапуре компании Albequipment Trading Pte. Ltd. По оценке следствия, банку был нанесен ущерб в размере 167,7 млн руб. по курсу на момент перевода.