В Пермском крае отменён режим «Беспилотной опасности» днём 29 июля

Речь идёт об особом режиме, который действовал в регионе с 09:36. На улицах звучали сирены. Все оперативные службы находились в полной готовности. Граждан просили быть внимательными и осторожными. В аэропорту Большое Савино временно перестали принимать и отправлять самолёты.