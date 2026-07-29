В Пермском крае отменён режим «Беспилотной опасности» днём 29 июля

Режим «Беспилотной опасности» отменён, сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Речь идёт об особом режиме, который действовал в регионе с 09:36. На улицах звучали сирены. Все оперативные службы находились в полной готовности. Граждан просили быть внимательными и осторожными. В аэропорту Большое Савино временно перестали принимать и отправлять самолёты.
По словам Дмитрия Махонина, на одно из промышленных предприятий был совершён налёт. По предварительной информации, пострадавших нет.
Жителей призывают не публиковать информацию о месте прилёта, а также воздержаться от распространения фото и видео БПЛА.
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