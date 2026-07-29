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Сеть дискаунтеров «Ценалом» в Красноярске признана банкротом

В отношении компания ввели процедуру наблюдения.

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом сеть магазинов бытовой техники «Ценалом» и «Лесосибирскую Торговую Компанию» («ЛТК»). В отношении «Ценалома» введена процедура наблюдения.

Иск о банкротстве подал предприниматель Алексей Клименков. В августе 2025 года владелец сети Валерий Конуркин взял у него в долг 5 миллионов рублей под проценты. Поручителями выступили «Ценалом» и «ЛТК». Деньги не вернули, а самого Конуркина позже признали банкротом.

Суд включил требование Клименкова в реестр кредиторов «Ценалома» на сумму более 5,4 миллиона рублей. Дело о банкротстве «ЛТК» пока рассматривается.

Ранее мы сообщали, что мошенники заработали 2,6 млн на фейковых поездках в такси в Красноярске.