Сеть дискаунтеров «Ценалом» в Красноярске признана банкротом

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом сеть магазинов бытовой техники «Ценалом» и «Лесосибирскую Торговую Компанию» («ЛТК»). В отношении «Ценалома» введена процедура наблюдения.
Иск о банкротстве подал предприниматель Алексей Клименков. В августе 2025 года владелец сети Валерий Конуркин взял у него в долг 5 миллионов рублей под проценты. Поручителями выступили «Ценалом» и «ЛТК». Деньги не вернули, а самого Конуркина позже признали банкротом.
Суд включил требование Клименкова в реестр кредиторов «Ценалома» на сумму более 5,4 миллиона рублей. Дело о банкротстве «ЛТК» пока рассматривается.
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