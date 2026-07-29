Сеть дискаунтеров «Ценалом» в Красноярске признана банкротом

Иск о банкротстве подал предприниматель Алексей Клименков. В августе 2025 года владелец сети Валерий Конуркин взял у него в долг 5 миллионов рублей под проценты. Поручителями выступили «Ценалом» и «ЛТК». Деньги не вернули, а самого Конуркина позже признали банкротом.