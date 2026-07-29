В школах Хабаровского края стало больше выпускников-медалистов

— Сейчас ремонтируем 11 школ — больше, чем в любом другом регионе ДФО. Оснащаем учебные заведения современным оборудованием, делаем предметные кабинеты, чтобы изучать науки было интереснее, занимаемся профориентацией — в этом нам помогают президентские нацпроекты. Но важно и помочь ребятам выбрать профессию, поступить в вуз, колледж или техникум, получить востребованную специальность и найти достойную работу. Поэтому выстраиваем сотрудничество с работодателями — они уже заинтересованы в наших выпускниках, приглашают их на работу и предлагают достойную зарплату, — прокомментировал Дмитрий Демешин.