В школах Хабаровского края стало больше выпускников-медалистов

Из школ Хабаровского края в этом году выпустилось на 47 медалистов больше, чем в прошлом. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», из более пяти тысяч одиннадцатиклассников, с медалями «За особые успехи в учении» со школой попрощались 745 выпускников.
— Награды за отличную учебу получил каждый седьмой школьник края: золотые медали получили 411 человек, серебряные — 334, — привели статистику в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Больше всего медалистов (44 выпускника) — в хабаровской школе № 30, на втором месте рейтинга (30 медалистов) — инженерная школа Комсомольска-на-Амуре, на третьем (28 школьников) — Краевой центр образования.
Высокий уровень знаний демонстрируют сегодняшние выпускники также во время сдачи ЕГЭ. В этом году в регионе 33 максимальных результата, причем одной из школьниц, выпускнице школы № 3 Советской Гавани, удалось набрать по 100 баллов по двум предметам — русскому языку и физике. Значительна и доля высокобалльных работ.
— За последние годы выпускники чаще стали выбирать для сдачи ЕГЭ предметы естественно-научного цикла: химию, физику и биологию, а также профильную математику и информатику. По сравнению с прошлым годом ЕГЭ по физике сдавали на 208 человек больше, а профильную математику — на 314 человек, — отметил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
Подмечая успехи молодых людей, губернатор края подчеркнул, что сегодня главной задачей является создание в регионе понятной системы их поддержки.
— Сейчас ремонтируем 11 школ — больше, чем в любом другом регионе ДФО. Оснащаем учебные заведения современным оборудованием, делаем предметные кабинеты, чтобы изучать науки было интереснее, занимаемся профориентацией — в этом нам помогают президентские нацпроекты. Но важно и помочь ребятам выбрать профессию, поступить в вуз, колледж или техникум, получить востребованную специальность и найти достойную работу. Поэтому выстраиваем сотрудничество с работодателями — они уже заинтересованы в наших выпускниках, приглашают их на работу и предлагают достойную зарплату, — прокомментировал Дмитрий Демешин.