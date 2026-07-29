Карьеру чирлидера из США спас нижегородский врач

Многократная чемпионка США по чирлидингу обратилась за медицинской помощью в Нижний Новгород. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».
Спортсменка специально прилетела в город, чтобы пройти лечение у травматолога Алексея Крупко. По словам самой пациентки, на выбор клиники отчасти повлияли её русские корни.
Для восстановления повреждённого коленного сустава врачи применили инновационный подход: в сустав ввели специальный состав — так называемый «коктейль» из собственных клеток пациентки. Как пояснил Алексей Крупко, для его создания у спортсменки взяли небольшой объём жировой ткани. Из этого материала подготовили препарат, который способствует восстановлению тканей и купированию воспалительного процесса.
Ключевой элемент терапии — использование естественного «строительного» материала организма в сочетании с гиалуроновой кислотой. Такой метод позволяет активизировать регенерацию и вернуть суставу функциональность.
Благодаря проведённому лечению у спортсменки появилась реальная возможность вернуться к интенсивным тренировкам и продолжить спортивную карьеру.
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