Карьеру чирлидера из США спас нижегородский врач

Для восстановления повреждённого коленного сустава врачи применили инновационный подход: в сустав ввели специальный состав — так называемый «коктейль» из собственных клеток пациентки. Как пояснил Алексей Крупко, для его создания у спортсменки взяли небольшой объём жировой ткани. Из этого материала подготовили препарат, который способствует восстановлению тканей и купированию воспалительного процесса.