Аэропорт Перми возобновил работу в штатном режиме

Беспилотная опасность была объявлена в регионе в 9:35 утра. Одновременно с этим аэропорт Перми ограничил полеты. Во время действия режима силами ПВО Минобороны РФ и мобильными огневыми группами в небе над Прикамьем были сбиты несколько вражеских беспилотников.