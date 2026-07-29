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Аэропорт Перми возобновил работу в штатном режиме

В Пермском крае отменен режим беспилотной опасности. В аэропорту Большое Савино сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: Коммерсантъ

В Пермском крае отменен режим беспилотной опасности. В аэропорту Большое Савино сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Беспилотная опасность была объявлена в регионе в 9:35 утра. Одновременно с этим аэропорт Перми ограничил полеты. Во время действия режима силами ПВО Минобороны РФ и мобильными огневыми группами в небе над Прикамьем были сбиты несколько вражеских беспилотников.

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