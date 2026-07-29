На дне Онежского озера найден нетронутый корабль эпохи Петра I. Фото

На дне Онежского озера нашли парусное судно эпохи Петра I практически без повреждений. Находку совершила поисковая экспедиция подводного клуба «Диво», ДОСААФ России и компании «Морская геодезия».
Онежское озеро — второе по площади в Европе после Ладожского озера. Глубины здесь превышают 120 м, вода ледяная даже в разгар лета, биологическая активность низкая, течений почти нет. В этих условиях дерево и металл разрушаются в десятки раз медленнее, чем в теплых водах: там, где деревянный корпус в Средиземноморье истлел бы за несколько десятилетий, Онега держит его столетиями почти нетронутым.
За пять дней команда подводных исследователей обнаружила в водах Онеги шесть затонувших судов, лежащих на глубинах от 12 до 41 м. Все они выглядят так, как будто ушли на дно совсем недавно.
Главная находка экспедиции — парусное судно середины XVIII века. По конструкции оно относится к типу «новоманерных» кораблей: именно так в петровскую эпоху называли суда нового европейского образца, приходившие на смену традиционным русским. Петр I активно продвигал этот тип для внутреннего судоходства.
«У Онеги с Петром I особая история. В 1702 году именно через это озеро прошла “Осударева дорога” — маршрут, по которому царь перетащил корабли с Белого моря через карельские леса к будущему Петербургу. Онежское озеро тогда было стратегической артерией войны со Швецией. Суда строились на Олонецкой верфи на реке Свирь, соединяющей Ладогу с Онегой. Так что найденное парусное судно — не случайный гость в этих водах», — отметили специалисты.
На борту дайверы нашли три монеты 1746 года — они были отчеканены в годы правления Елизаветы Петровны, дочери Петра I. Несмотря на то что объект пролежал на дне больше 250 лет, его состояние — близко к идеальному, подчеркнули дайверы.
Фото: Дайвинг клуб подводного плавания «Диво» / Вконтакте.
Второй крупный объект — советский теплоход «Волго-Балт 134». Суда этой серии строились для Волго-Балтийского водного пути, открытого в 1964 году: системы каналов, шлюзов и озер, соединяющей Волгу с Балтийским морем. Онега входила в этот путь как ключевое звено. Через нее шел грузовой трафик из центра страны на север и обратно.
«Волго-Балт 134» затонул ровно 40 лет назад, весной 1986 года. Шел плановым рейсом. Попал в ледовый плен и был буквально раздавлен онежскими торосами. Лед на Онеге умеет убивать: озеро большое, ветер разгоняет ледяные поля, и при сжатии давление огромное. Большое железное судно против этого бессильно. Теплоход ушел на дно и пролежал там четыре десятилетия", — пояснили специалисты.
Помимо двух главных объектов, экспедиция обследовала несамоходную трюмную баржу, рыбацкий баркас и служебное судно. Каждый из этих корабей может рассказать историю быта и промысла: как ловили рыбу, как перевозили грузы, как работали онежские моряки в разные времена.
За пять дней водолазы клуба «Диво» совершили больше 30 глубоководных погружений. Они произвели детальную видеосъемку корпусов, а также замеры между штевнями и в районе мидель-шпангоутов. Все найденные объекты останутся законсервированы на дне Онеги, поднимать их на поверхнуть не собираются. Бортовые номера, названия и точные причины гибели большинства найденных судов до сих пор неизвестны.
Находка в Ладожском озере.
Ранее команда научно-исследовательского проекта 1XPEDITION в водах Ладожского озера на глубине 34 м нашла затонувший корабль, который мог принадлежать пиратам. К такой гипотезе экспертов подтолкнула неожиданная находка: с двух сторон судна располагался знак Левиафана.
«Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображение монстра, ассоциирующегося со смертью? Считалось, что с этим существом не может справиться ни одно оружие, а изловить или покорить Левиафана просто невозможно», — объяснил Сергей Куликов, координатор центра научных исследований 1XPEDITION.
Найденный корабль был построен в Финляндии на рубеже XIX—XX веков. На палубе сохранились нактоуз, телеграф и штурвал. Внутри некоторых помещений дайверы заметили керамические чашки — в одной из них, предположительно, были жемчужины.
Исследователей ждали на судне и другие находки: корабельный колокол, несколько керамических сосудов, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, кирпичи от камина с надписями «HOGANAS». Как отметил участник краеведческого клуба «Оберег» Павел Илатовский, такие кирпичи производились в провинции Скане на юге Швеции. Тогда у Великого княжества Финляндского не было таможенной границы с Европой и кирпич из Швеции было привезти проще и дешевле, чем из России.
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