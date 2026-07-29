На дне Онежского озера найден нетронутый корабль эпохи Петра I. Фото

Онежское озеро — второе по площади в Европе после Ладожского озера. Глубины здесь превышают 120 м, вода ледяная даже в разгар лета, биологическая активность низкая, течений почти нет. В этих условиях дерево и металл разрушаются в десятки раз медленнее, чем в теплых водах: там, где деревянный корпус в Средиземноморье истлел бы за несколько десятилетий, Онега держит его столетиями почти нетронутым.