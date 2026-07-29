Первый этап благоустройства сквера «Золото Умальты» в Чегдомыне почти завершен

Этот проект, дважды победивший во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды ДФО, будет реализован в два этапа. Концепция сквера «Золото Умальты» посвящена истории золотодобычи в Хабаровском крае. Он будет разделен на три зоны: событийную площадь с павильоном-символом золота, транзитную пешеходную зону, воссоздающую путь золота от приисков, и рекреационную зону парка. В общей сложности на его благоустройство этого сквера предусмотрено 300 млн рублей. Первый этап готов уже на 99%. На объекте уложена брусчатка, асфальт и тротуарная плитка, смонтированы коммуникации для видеонаблюдения, установлены малые архитектурные формы и главный павильон, а также выполнено озеленение территории. Завершить первый этап благоустройства сквера планируется в конце осени текущего года. Более того, уже начались работы в рамках второго этапа. Завершены они будут осенью следующего года. Но и это еще не все — Чегдомын отправил заявку на конкурс для реализации третьего этапа благоустройства этого сквера. Итоги рассмотрения заявки станут известны до 1 сентября 2026 года.